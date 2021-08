Tributo a Sergio Endrigo, presentata la nona edizione. “Non un evento estemporaneo come altri”

TERNI – “Il nostro entusiasmo si spegne quando vediamo che l’amministrazione comunale investe risorse per realizzare concerti estemporanei che vanno in altre direzioni. Sentiamo mortificato il nostro impegno, i nostri sacrifici e i valori che ci guidano”- Lo ha detto Michele Rossi, dell’associazione Terni città futura, presentando la nona edizione del Tributo a Sergio Endrigo. Il riferimento polemico è al concerto di domenica sera del cantante Sangiovanni.

“Noi portiamo avanti un progetto da nove anni – ha aggiunto – e non è una data di un singolo artista così estemporanea che poco, permettetemi, porta alla città, ma è qualcosa che è stato costruito in nove anni che noi con difficoltà tutti gli anni portiamo avanti”.

Tornando all’evento, due sono i concerti in altrettanti palazzi storici del centro città e poi l’evento clou conclusivo, l’esibizione di Raphael Gualazzi “sulle” acque del lago di Piediluco. Il tributo a Sergio Endrigo si svolgerà da giovedì a sabato.



La kermesse è organizzata dall’omonima associazione in onore del cantautore nato a Pola e morto 16 anni fa, le cui spoglie sono conservate nel cimitero della città umbra, nella tomba della famiglia della moglie.

Il Tributo si aprirà dunque con le due serate della rassegna musicale “Terni Canta Endrigo”, durante le quali saranno alcuni artisti ternani a rendere omaggio all’artista. La prima serata denominata “Classic”, in acustico e dedicata ai solisti, si terrà nel cortile seicentesco di palazzo Morelli, la seconda, denominata “Contemporary” e pensata per i gruppi musicali, si svolgerà nel cortile del’ 700 di palazzo Fabrizi. Il concerto finale avrà invece per la prima volta come suggestivo scenario il lago: sabato, al centro remiero Paolo D’Aloja di Piediluco, Gualazzi si esibirà su una piattaforma galleggiante a breve distanza dalla riva, con il pubblico che potrà assistere dal lungo lago.