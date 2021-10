Treofan, il liquidatore ai sindacati: “Trattive in corso per la cessione del sito”

TERNI – Sono in corso “alcune trattative” per la cessione del sito della Treofan di Terni, chiusa lo scorso febbraio dalla multinazionale Jindal: è quanto ha confermato il liquidatore della società, Filippo Varazi, in un incontro con i rappresentanti dei sindacati locali della chimica e le rsu.

In una nota congiunta di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl chimici, i sindacati dicono che: a valle dell’incontro odierno con il liquidatore Treofan, al quale dovranno seguire quello con la Regione Umbria, ma soprattutto quello con il Mise, siamo stati informati dell’esistenza di alcune trattative in corso per la cessione del sito.

La reindustrializzazione richiederà probabilmente delle tempistiche più lunghe rispetto alla scadenza della cassa integrazione (26 febbraio 2022); anche per questo motivo abbiamo sollecitato il liquidatore affinché i tempi della convocazione del tavolo ministeriale siano brevi.

A tal proposito il dottor Varazi avrà un incontro presso il MiSE il 27 ottobre 2021 dal quale ci aspettiamo scaturisca una imminente convocazione già nella prossima settimana.



Come organizzazioni sindacali regionali e provinciali, congiuntamente alla RSU – concludono – alla luce delle notizie odierne, riteniamo non più procrastinabile l’incontro ministeriale; qualora si accumulasse ulteriore ritardo rispetto a ciò, saremo costretti ad intraprendere azioni incisive per riportare la vertenza Treofan all’attenzione che merita.