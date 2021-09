Treofan, i senatori della Lega incontrano il liquidatore: “Impegno a lavorare per il bene del sito e della città”

I senatori della Lega Valeria Alessandrini e Stefano Lucidi hanno incontrato Filippo Varazi, il liquidatore della Treofan di Terni.

“Con il liquidatore Varazi ci siamo confrontati circa le prospettive dello stabilimento e gli scenari futuri – spiegano i senatori leghisti – Abbiamo sottolineato l’importanza di inquadrare lo sviluppo del sito all’interno del polo chimico ternano, in un’ottica di sostenibilità e di integrazione con l’esistente, quindi con attenzione particolare allo scenario che la città di Terni può offrire nel settore. Abbiamo espresso al liquidatore la necessità di ragionare non solo rispetto al lavoro e alla produzione, ma di considerare anche gli aspetti legati a ricerca e sviluppo. Un presupposto che pone dei margini molto più ampi di ripresa per il sito ternano. Il liquidatore ha garantito l’impegno a lavorare per il bene del sito e della città di Terni e di essere a disposizione per riferire gli sviluppi legati al futuro dell’azienda. La Lega continuerà ad attenzionare da vicino la vicenda attraverso quella filiera politica che in grado di offrire, a partire dal livello comunale fino a quello regionale e nazionale”.