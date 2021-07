Tre nuove donazioni per l’ospedale Santa Maria di Terni

SABATO 3 Tempo stabile nella giornata con cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore mattutine su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi.

DOMENICA 4 Tempo asciutto nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio. In serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà stabile. (CENTRO METEO ITALIANO)