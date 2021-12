Tre bambini e una mamma soccorsi dai vigili del fuoco dopo l’incendio della casa

GUALDO TADINO – Tre bambini, di otto, quattro e tre anni, e la loro mamma sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo che erano rimasti intrappolati sul terrazzo del loro appartamento invaso dal fumo in seguito a un incendio.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha premesso di domare le fiamme e soccorrere i bambini e la mamma. Portati fuori dall’abitazione, sono stati consegnati al personale del 118 intervenuto sul posto e trasportati all’ospedale di Branca per le cure sanitarie in seguito all’inalazione di fumo. L’intervento concluso senza riscontare danni strutturali all’abitazione, ma rendendo l’appartamento non fruibile fino alla messa in sicurezza e al ripristino delle condizioni igienico e sanitarie dei locali interessati dall’incendio. Sul posto anche la polizia municipale di Gualdo Tadino