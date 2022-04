Trasportava bovini dall’Ungheria in maniera irregolare: sanzionato anche per la velocità

TERNI – Continuano i controlli della polizia di Stato volti a verificare la regolarità ed il rispetto delle norme che disciplinano il trasporto nazionale ed internazionale di animali vivi; norme che mirano a garantire agli animali durante il trasporto inutili sofferenze e garantendo loro un adeguato riposo a seconda della durata del viaggio.

Proprio in questa violazione è incorso un autoarticolato fermato dalla pattuglia della polizia stradale di Terni nel pomeriggio di ieri al casello autostradale di Orte.

Il mezzo, proveniente dall’Ungheria, era carico di 33 bovini la cui destinazione era la Tunisia, un lunghissimo viaggio per questi animali ai quali doveva essere garantita la sosta in punti di riposo previsti e rigorosamente indicati sul “giornale di viaggio”. Il trasportatore, avendo l’obbligo della tenuta del giornale, è stato sanzionato non solo per tale omissione ma anche per il mancato rispetto della velocità, come accertato dall’esame del tachigrafo digitale. Per poter ultimare il viaggio verso la Tunisia, ed evitare così il fermo del veicolo, la sanzione è stata pagata immediatamente così come previsto dall’attuale normativa.