Torna il bus navetta tra Terni e la Cascata delle Marmore, prenotazioni on line

TERNI – Da domenica 4 luglio e fino al 4 ottobre i turisti che arrivano per visitare la Cascata delle Marmore potranno parcheggiare allo Staino, utilizzando un servizio di bus navetta, con una serie di agevolazioni riservate alle prenotazioni on line. Si tratta di un servizio sperimentale, organizzato dal Comune di Terni insieme a Vivaticket e agli attuali gestori della Cascata.

“L’obiettivo è duplice – dice l’assessore al turismo Elena Proietti – perché da un lato la possibilità di prenotare on line e parcheggiare allo Staino – come già fatto nei periodi più intensi della stagione turistica dal 2019 – ci consentirà di evitare ingorghi e sovraffollamento nei pressi della Cascata; dall’altro lato quest’esperimento intende gettare le basi di quel che dovrà diventare l’hub turistico della Valnerina, collegando direttamente Terni e la Cascata, con tutti i vantaggi che ne conseguiranno per la città”.

Già per questa stagione è stata elaborata una previsione secondo la quale complessivamente oltre 65mila turisti opteranno per il parcheggio gratuito allo Staino, muovendosi poi verso il belvedere inferiore e superiore con i bus navetta a pagamento.



“Insieme a Vivaticket abbiamo elaborato una serie di offerte che prevedono l’acquisto dei biglietti on line e che diventano convenienti per i turisti soprattutto se si tratta di gruppi familiari. Ma oltre quest’aspetto pensiamo che avere un potenziale di 65mila turisti in più che parcheggiano in città durante l’estate possa essere molto importante, nell’auspicio che questo numero aumenti nei prossimi anni. Chiaro è che dovremmo riuscire gradualmente a convincere questi turisti a non fermarsi al parcheggio dello Staino, ma – magari dopo la visita alla cascata – invitarli a raggiungere il vicino centro cittadino, e restare a Terni per un aperitivo, una cena e anche per un pernottamento, con delle offerte specifiche”.

“L’obiettivo dell’Amministrazione già fissato nei nostri documenti di programmazione – continua l’assessore al turismo – è infatti di collegare sempre di più la città con il suo territorio e con le eccellenza turistiche, a cominciare dalla Cascata, puntando molto sul binomio turismo e attività sportive all’aria aperta”.



“In attesa del completamento delle ciclovie, già da questa stagione abbiamo avviato una collaborazione, sempre attraverso VivaTicket con alcune associazioni sportive che organizzeranno e animeranno attività ludico sportive per tutte le fasce di età alla Cascata delle Marmore, ma anche a Carsulae e nell’aula verde del Parco fluviale di San Martino a Terni. Si tratta di attività escursionistiche, di MTB, di educazione ambientale che avranno il grande vantaggio di essere promosse tramite il portale nazionale di vivaticket.it dove potranno essere prenotate e acquistate on line”. “Un’ulteriore offerta arricchirà il pacchetto e sarà quella di un progetto sperimentale per attività outdoor con noleggio di bici elettriche presso la cascata delle Marmore: anche in questo caso il servizio sarà prenotabile tramite il portale di Vivaticket”.

“Infine stiamo cercando di ampliare il più possibile l’offerta di parcheggi e anche la possibilità di prenotarli on line”.



“Per questo importante lavoro – conclude l’assessore Proietti – ringrazio tutti gli uffici comunali che si sono impegnati per offrire servizi sempre più all’altezza di un sito turistico d’eccellenza assoluta: quelli che si occupano della gestione della cascata e il nostro ufficio turismo, oltre alla Polizia Locale che si occuperà, come sempre, della complessa gestione dei flussi veicolari”.

Tutte le informazioni su queste nuove offerte potranno essere reperite su www.vivaticket.it e su www.turismo.comune.terni.it