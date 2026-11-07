Todi, oltre mezzo chilo tra eroina e sostanza da taglio: due arresti, sequestrati quasi 17mila euro e banconote false

Un controllo stradale a Ponte Rio di Todi ha portato all’arresto di due uomini e al sequestro di eroina, sostanze da taglio, quasi 17mila euro in contanti e banconote contraffatte. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Todi, che hanno fermato un 36enne e un 24enne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari stavano svolgendo un servizio lungo la statale 448, all’incrocio con la SS 79 bis, quando hanno fermato l’auto sulla quale viaggiavano i due. Il loro atteggiamento, ritenuto sospetto, ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche con una perquisizione personale. Addosso al 36enne sono stati trovati tre ovuli contenenti complessivamente 37,15 grammi di eroina.

Il controllo si è quindi esteso alle abitazioni dei due uomini, entrambe a Perugia. Nell’abitazione del 36enne i militari hanno recuperato altri dodici involucri contenenti complessivamente 134,3 grammi tra eroina e sostanza da taglio, ulteriori 13 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 3.325 euro in contanti. Trovati anche 1.970 euro in banconote contraffatte, per i quali l’uomo è stato denunciato.

La perquisizione nell’abitazione del 24enne ha consentito di sequestrare altri 337 grammi di sostanza da taglio, suddivisi in trenta ovuli, e 13.600 euro in contanti.

Tutto il materiale rinvenuto, insieme al denaro e alle banconote false, è stato sottoposto a sequestro. Al termine degli accertamenti, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Spoleto, i due arrestati sono stati accompagnati nel carcere di Spoleto, in attesa dell’udienza di convalida.

Le accuse dovranno essere verificate nel procedimento penale e i due uomini sono presunti innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.