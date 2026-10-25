Todi, in auto con 450 chili di rame rubati dalla ferrovia: due arresti

A bordo dell’auto trasportavano circa 450 chili di cavi di rame, appena sottratti dalla linea della Ferrovia Centrale Umbra nel territorio di Fratta Todina. Due uomini di 20 e 43 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze di polizia, sono stati arrestati dai carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Todi per furto aggravato in concorso.

La pattuglia ha intercettato la vettura lungo la strada regionale 397, nella frazione di Monte Molino. Il mezzo proveniva da Fratta Todina. Alla vista dei militari, il conducente ha cambiato improvvisamente traiettoria nel tentativo di evitare il controllo, poi ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi nelle campagne circostanti.

Il passeggero, rimasto a bordo, è stato subito bloccato. Le ricerche hanno permesso di rintracciare poco dopo anche il conducente, che si era nascosto nella vegetazione a breve distanza.

Durante la perquisizione dell’auto, i carabinieri hanno trovato il carico di rame insieme a guanti da lavoro, torce e grosse cesoie da ferro, secondo gli accertamenti impiegate per tranciare le linee elettriche.

Il successivo sopralluogo, effettuato insieme al personale responsabile di Rete Ferroviaria Italiana, ha consentito di ricostruire la provenienza dei cavi: erano stati appena divelti e tagliati lungo la Ferrovia Centrale Umbra, all’altezza del chilometro 57+080, nel territorio di Fratta Todina. Il tratto interessato, attualmente non operativo, è privo di impianti di allarme e videosorveglianza.

Il rame recuperato è stato restituito all’ente proprietario mentre gli attrezzi sono stati sequestrati. I due uomini, dopo le formalità di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza.

Il giudice del Tribunale di Spoleto ha convalidato gli arresti. Il 43enne è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione e a 300 euro di multa ed è stato trasferito in carcere. Per il 20enne, condannato a un anno e otto mesi e a 200 euro di multa, è stata concessa la sospensione condizionale della pena ed è stato rimesso in libertà.