Todi, i carabinieri sequestrano una balera “abusiva”

TODI – I carabinieri della Compagnia di Todi, nell’ambito delle attività finalizzate al controllo del rispetto delle misure relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, seguendo le direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo di un’attività imprenditoriale.

I fatti risalgono agli inizi di agosto quando durante un controllo sul rispetto delle norme anti covid19, indirizzato alle attività commerciali del territorio Tuderte, i militari della aliquota radiomobile hanno accertato che l’esercizio commerciale di dancing stava esercitando l’attività di pubblico spettacolo con somministrazione agli avventori di alimenti e bevande, nonostante fosse privo delle necessarie autorizzazioni, nonché in violazione dei provvedimenti e delle ordinanze emesse dal Comune di Todi.

La titolare dell’attività, una 70 enne residente a Todi, concluse le verifiche è stata denunciata alla procura presso il tribunale di Spoleto, che ha coordinato le attività, per l’ipotesi di aver avviato abusivamente un’attività di pubblico spettacolo e nell’immediatezza è stata disposta la chiusura momentanea della balera per il mancato rispetto delle norme contro la diffusione della pandemia.

I militari, considerato che l’esercente non avrebbe potuto ottenere le autorizzazioni, hanno chiesto il sequestro preventivo dell’intero complesso e l’autorità giudiziaria valutati i fatti ha emesso il provvedimento per evitare che la responsabile del locale potesse aggravare e protrarre l’illecita attività, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.