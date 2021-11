Todi, chiuso un esercizio commerciale, denunciati il titolare e tre lavoratori

TODI – I carabinieri della Compagnia di Todi insieme al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia hanno chiuso per 15 giorni un esercizio commerciale nel territorio di Deruta e hanno denunciato il titolare e tre persone che a vario titolo lavoravano all’interno del locale.

In particolare, il gestore è stato denunciato per aver omesso di sottoporre a preventiva sorveglianza sanitaria due lavoratori, di non aver distribuito i prescritti dispositivi di protezione e di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi aziendali in modo non conforme alle caratteristiche previste.

Gli altri tre soggetti sono stati deferiti per lavoro in “nero” e per aver percepito indebitamente nell’anno in corso il “Reddito di Cittadinanza”, per un importo complessivo di 16mila euro.

Al termine delle verifiche effettuate sono state contestate altre violazioni amministrative e ammende per un totale di 30mila, nonché ulteriori irregolarità inerenti alle violazioni in tema di covid.