Tir, con l cronotachigrafo manomesso, viaggia a forte velocità: fermato dalla polizia

TERNI – Non è sfuggito all’occhio attento di una pattuglia della polizia stradale di Terni il bisonte della strada che viaggiava a forte velocità, nei giorni scorsi, in direzione Terni, sulla strada statale in cui il limite per quel tipo di veicolo è di 70Km/h; seguito per un tratto di strada è stato fermato in sicurezza alla prima area di sosta.

Dal controllo del cronotachigrafo digitale è emerso, verosimilmente, un non corretto funzionamento dello strumento, che segnalava il veicolo in pausa mentre era in movimento.

Accompagnato presso una officina locale autorizzata è stata riscontrata la manomissione del cronotachigrafo digitale, mediante l’installazione di una centralina di emulazione dell’attività del tachigrafo.

Il materiale è stato perciò sequestrato e al conducente sono state contestate tutte le violazioni previste dal Codice della Strada con ritiro della patente di guida e obbligo di ripristino della corretta funzionalità della strumentazione.