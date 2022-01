Teseo, proclamato lo sciopero ad oltranza da mercoledì

La Fiom-Cgil di Terni, nonostante la totale partecipazione dei lavoratori Teseo alla mobilitazione indetta il 17 gennaio 2022, continua a registrare il disinteresse di Ast e della stessa Teseo rispetto alla grave situazione in cui versano i lavoratori dell’azienda informatica in appalto presso Acciai speciali Terni.

“Siamo ancora in attesa di capire se ci verrà data la possibilità di una vera trattativa con l’azienda Teseo – dice il sindacato – al fine di contrattare le condizioni per il rinnovo dell’appalto con l’Ast. La scadenza della proroga dell’appalto, il 31 gennaio 2022, si avvicina pericolosamente . I lavoratori restano in attesa di capire quale sarà il loro destino, con lo spettro di una drastica riduzione dei livelli retributivi e contrattuali, se non, peggio, di una probabile perdita del posto di lavoro”.