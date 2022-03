Terremoto, la Lega: “Ok alla sospensione dei mutui per i comuni del cratere”

“Vittoria della Lega. Sospesi anche per il 2022 i mutui dei Comuni colpiti dal sisma del 2016. Grazie al nostro pressing, la norma è stata inserita dal Mef direttamente nel decreto Energia (art. 41) e ora è arrivata la bollinatura della Ragioneria dello Stato. Una boccata d’ossigeno per gli enti locali del cratere, già alle prese con le difficoltà economiche aggravate dall’impennata dei costi delle bollette. Le rate in pagamento rischiavano di essere una stangata per le loro casse con conseguente riduzione dei servizi essenziali ai cittadini. Continuiamo a lavorare per far ripartire il Centro Italia. La Lega è al governo anche per questo”.

Così i parlamentari della Lega Umbria: Virginio Caparvi, Valeria Alessandrini, Luca Briziarelli, Stefano Lucidi e Simone Pillon.