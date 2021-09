Terni, vie della Movida off limits per una coppia di ternani e una colombiana: per loro scatta il dacur

TERNI – Una settimana di accertamenti, da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Terni, ed è scattato il Dacur per le tre persone che erano state denunciate nel fine settimana del 19 settembre.

Il provvedimento, firmato dal questore di Terni, Bruno Failla, della durata di un anno, nei confronti di una donna di 28 anni, cittadina italiana di origini colombiane, che aveva dato in escandescenze, colpendo a calci e a morsi l’addetto alla sicurezza del locale che l’aveva invitata alla calma; stessa misura adottata nei confronti di una coppia di giovani ternani, che avevano tentato di fuggire ad un controllo dei carabinieri.

Le vie del centro storico cittadino, le cosiddette “vie della Movida”, sono da oggi per loro off limits, i tre vi potranno soltanto transitare, ma in caso dovessero intrattenersi o sostare, rischiano una multa da 8.000 fino a 20.000 euro e la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

I controlli del territorio, disposti dal Questore Bruno Failla e finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nei recenti Decreti Legge per la prevenzione e il contenimento degli assembramenti e per garantire una sicura e corretta fruizione degli spazi cittadini destinati alla movida, continueranno anche nei prossimi fine settimana.