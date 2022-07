Terni, via i pini da viale Borsi. Saranno sostituiti con nuovi alberi

TERNI – Il modello che seguiremo è quello di via Lungonera Savoia e di viale Campofregoso, dove in pochi mesi i pini pericolosi e a rischio caduta sono stati sostituiti, la carreggiata e i marciapiedi sono stati rifatti. Gli stessi criteri saranno ora applicati in viale Borsi dove – purtroppo – la presenza dei pini non è più compatibile con le condizioni di sicurezza della strada”. Lo dichiara il vicesindaco e assessore al verde pubblico Benedetta Salvati.

I pini di viale Borsi sono tutti ultra cinquantenari e – così come accade in molte altre città – “le radici di questi alberi, che ormai sono giudicati non idonei all’ambiente cittadino, hanno smembrato i marciapiedi e il manto stradale”. “Di conseguenza percorrere alcuni tratti di strada è diventato difficilissimo, se non impossibile, come all’incrocio con viale di Porta Sant’Angelo dove – da tempo – siamo stati costretti a tener chiusa una corsia”.

Praticamente tutti i pini sono inclinati e pericolanti alcuni sono stati abbattuti negli anni scorsi, anche con interventi d’emergenza, mentre altri sono già stati sostituiti: “Per questo, come già fatto in altre aree della città, dopo aver acquisito le opportune valutazioni tecniche, ci apprestiamo a intervenire ora in maniera complessiva”.

All’abbattimento dei pini restanti, così come già avvenuto in via Lungonera Savoia, seguirà immediatamente il rifacimento della carreggiata e dei marciapiedi e il reimpianto di nuove alberature, lecci, carpini e aceri con radici non superficiali e in grado di assicurare ombra e abbattimento degli inquinanti.

“Assicuriamo i cittadini e i residenti che ogni albero sarà sostituito e che il risultato finale sarà quello di un nuovo viale alberato più bello e più sicuro”, conclude il vicesindaco Benedetta Salvati.

I lavori sono stati già affidati, o in corso d’affidamento, a cura dell’ufficio aree di pregio e strade della Direzione Lavori Pubblici e partiranno nelle prossime settimane nei primi giorni d’agosto, in continuità tra abbattimento, sistemazione del fondo e reimpianto, con l’obiettivo di concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, così da recare il minor disturbo possibile alla viabilità in una zona che si trova vicina a diversi plessi scolastici.