Terni: va a funghi in strada della Civitella e trova 4 etti di stupefacenti tra hashish e marijuana

Va a funghi e trova hashish. E’ accaduto ieri mattina in strada della Civitella per i necessari accertamenti del caso dove, in seguito alla segnalazione, si sono portati i carabinieri della sezione operativa del comando compagnia di Terni con l’ausilio di personale della locale stazione carabinieri forestali.

Grazie al prezioso contributo del cittadino, i militari hanno rinvenuto una grossa busta, generalmente utilizzata per le spedizioni postali, contenente tre involucri contenenti un peso totale di 300 grammi di hashish, ed una ulteriore busta in cellophane contenente circa 110 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente in questione, celata dagli ignoti malfattori, era stata nascosta tra gli arbusti, evidentemente in attesa di essere recuperata ed utilizzata per rifornire il mercato locale probabilmente nel corso del prossimo week end.

I carabinieri hanno proceduto, successivamente, al sequestro e al repertamento di tutta la droga rivenuta, informando l’autorità giudiziaria competente ed intensificando i controlli e gli accertamenti nella zona al fine di poter individuare gli autori del traffico illecito.