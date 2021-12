Terni, tutto pronto per la rinascita della Fontana di piazza Tacito

TERNI – Questa mattina tecnici del Comune, dell’Asm e delle ditte incaricate hanno provveduto a rimuovere le ultime transenne fisse e i cancelli del cantiere della fontana dello Zodiaco in piazza Tacito.



“Si sta procedendo con le operazioni di pulizia finale – dice l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – e, in attesa della riapertura ufficiale della fontana in programma il 29, abbiamo provveduto a far realizzare e a collocare dodici pannelli grafici sul castello centrale che intendono essere un omaggio alla fontana stessa e ai mosaici di Corrado Cagli con i dodici segni zodiacali. Questi stessi pannelli, una volta rimossi il 29 mattina, saranno utilizzati successivamente per le iniziative dedicate alla fontana nel 2022, quando saremo in grado di programmarle oltre le restrizioni attuali del Covid”. “Intanto, sempre stamattina abbiamo sistemato la segnaletica orizzontale provvisoria per consentire il traffico veicolare nel lato del Palazzo del Governo. Ricordo che i lavori di ripavimentazione che sono stati momentaneamente sospesi riprenderanno subito dopo le festività natalizie e riguarderanno l’intera area di Piazza Tacito attualmente pavimentata a sanpietrini”.