Terni: trovati 5600 euro e droga nel sottoscala di un centro commerciale

TERNI – Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini attenti, i carabinieri della sezione operativa del Comando compagnia di Terni hanno rinvenuto, occultato tra le scaffalature abbandonate nel sottoscala di un centro commerciale cittadino (luogo noto alle forze dell’ordine perché già in passato frequentato da spacciatori ed assuntori di sostanze stupefacenti), in un punto scarsamente frequentato e poco e illuminato, un borsello contenente una somma in contanti di 5.600 euro, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento di stupefacente ed alcuni grammi di eroina.

Tra il materiale sequestrato, alcuni palloncini colorati utilizzati per il confezionamento e l’occultamento dello stupefacente. L’illecita merce ed i soldi sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria di Terni.