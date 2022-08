TERNI – Tornano a casa e ci trovano un pitone. E’ successo in un’abitazione in via 3 Archi. I residenti sono rientrati in casa trovandola a soqquadro. Hanno pensato alla visita di ladri, invece poco dopo hanno notato il grande rettile, probabilmente un esemplare di pitone bianco. Sul posto, per recuperare l’animale, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.