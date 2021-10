Terni: trova un portafoglio, chiama la polizia e rintraccia così il proprietario

TERNI – Un bel gesto di civiltà ed onestà da parte di una signora ternana di 71 anni che ha trovato un portafoglio al cimitero e che ha immediatamente chiamato il 113, permettendo alla polizia di Stato di rintracciare il proprietario.

E’ accaduto ieri, quando una signora ternana, in visita al cimitero di Papigno, ha visto in terra, tra i vialetti, un portafoglio e non pensandoci su neanche un minuto ha chiamato la Volante che è intervenuta immediatamente rintracciando il proprietario, un signore ternano di 67 anni.

L’uomo, confortato dal ritrovamento del portafoglio, che oltre ai documenti, conteneva anche 390 euro, ha ringraziato gli agenti e soprattutto la signora per il suo gesto.