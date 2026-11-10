Terni, torna “Talento in Fiera”: giovani protagonisti tra lavoro, formazione e progetti per il futuro

Restare o partire? Quali competenze saranno necessarie per trovare lavoro nei prossimi anni? E come trasformare un talento in un progetto concreto? Sono le domande al centro della seconda edizione di “Talento in Fiera”, la manifestazione promossa dalla filiale ternana dell’agenzia per il lavoro Eurointerim, in programma dal 12 al 14 novembre al Caffè letterario della biblioteca comunale di Terni. Tre giornate dedicate ai giovani, alla formazione e alle prospettive occupazionali, con l’obiettivo di mettere in relazione nuove generazioni, istituzioni e mondo produttivo.

L’iniziativa, presentata lunedì alla presenza dell’assessora comunale Michela Bordoni e del vicepresidente della Provincia Francesco Maria Ferranti, coinvolgerà oltre 150 studenti delle scuole ternane.

Il programma si articola in tre incontri, dalle 9 alle 13.30. Giovedì 12 novembre si parlerà del rapporto tra giovani e territorio, affrontando il tema della permanenza in Umbria e delle opportunità necessarie per contrastare la fuga delle nuove generazioni. Venerdì 13 l’attenzione si concentrerà sulle competenze richieste dal mercato del lavoro, con uno sguardo al 2035 e alla riforma della formazione tecnologico-professionale. Sabato 14, infine, spazio alle idee imprenditoriali e alla possibilità di trasformare aspirazioni e capacità personali in progetti realizzabili.

«Quest’anno saranno i giovani i veri protagonisti», ha spiegato Nadia Pellegrini, responsabile della filiale Eurointerim di Terni. L’obiettivo, ha sottolineato, è superare la tradizionale formula dei convegni, creando occasioni di confronto diretto con chi può offrire strumenti e opportunità concrete.

«Il talento non è semplicemente un sogno astratto: è qualcosa di concreto», ha osservato Pellegrini, evidenziando la necessità di ascoltare le aspettative dei ragazzi anziché limitarsi a indicare loro quali scelte compiere.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura “Visioni Musicali”, premio dedicato ai giovani musicisti classici. Tre formazioni finaliste si esibiranno durante gli incontri, proponendo performance collegate ai temi affrontati. A scegliere i vincitori saranno una giuria presieduta dal direttore artistico Carlo Palleschi e il voto dei giovani partecipanti.

Confermato anche “Condividi il tuo sogno”, il concorso rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni che intendono presentare idee e progetti con ricadute sociali, culturali ed economiche. La proclamazione dei vincitori è prevista nella giornata conclusiva.

Per gli organizzatori, la manifestazione vuole essere soprattutto uno strumento per costruire collegamenti stabili tra scuola, formazione, imprese e istituzioni, offrendo ai giovani opportunità per immaginare e realizzare il proprio futuro anche nel territorio umbro.