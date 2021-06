Terni, tentata rapina in banca: individuati i due autori

TERNI – Sarebbero stati due fratelli di 31 e 35 anni di origine calabrese gli autori di un tentativo di rapina avvenuta a gennaio ai danni di una banca di via Rivo. A loro la squadra mobile di Terni ha notificato l’avviso di chiusura indagini.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i fratelli, pregiudicati per reati contro il patrimonio, il pomeriggio del 10 gennaio scorso sarebbero entrati in banca travisati ed armati di taglierino. Dopo aver minacciato gli impiegati ed alcuni clienti presenti, erano fuggiti dopo aver appreso che il denaro era stato messo in sicurezza e che era scattato l’allarme. Scappando hanno però gettato il taglierino e perso un cappello, entrambi recuperati dagli investigatori.

Grazie alla comparazione tra i profili genetici estrapolati dalla polizia scientifica, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei due che erano stati già arrestati ad aprile 2020, sempre dalla squadra mobile, per aver rapinato un supermercato di via Di Vittorio a Terni.