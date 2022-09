Terni, spacciano a San Giovanni in monopattino: arrestati due dominicano

TERNI – Due cittadini della Repubblica Dominicana, giunti in città da qualche giorno, avevano avviato a Terni in zona San Giovanni, grazie alla conoscenza di alcuni connazionali, un vero e proprio “supermarket” di stupefacenti aperto 24 ore su 24.

I notevoli e proficui traffici dei due giovani non sono sfuggiti ad i militari della sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Terni che, mediante una specifica attività di osservazione nella zona, avevano notato un insolito andirivieni di persone provenienti da varie zone del capoluogo e anche da comuni limitrofi. I due spacciatori, servendosi di un monopattino, si alternavano a raggiungere gli acquirenti a poche centinaia di metri dal loro luogo di dimora dove puntualmente avveniva lo scambio.

La scorsa notte i carabinieri sono quindi entrati in azione e, dopo aver sorpreso alcuni compratori di varie tipologie di stupefacenti, hanno effettuato controlli più approfonditi nei confronti dei due sudamericani.

I successivi accertamenti e le perquisizioni personali e domiciliari, hanno permesso di sequestrare presso il domicilio dei due (rispettivamente di 34 e 30 anni) circa 120 grammi di cocaina purissima, una dose di hashish, un bilancino di precisione, sostanza per il taglio dello stupefacente nonché la somma di circa duemila euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Considerando che i due sudamericani non svolgono in Italia alcuna attività lavorativa e che traggono sostentamento dal proficuo spaccio di droga, il magistrato di turno ha autorizzato il loro arresto e la temporanea custodia presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Terni in attesa del rito direttissimo, fissato presso il Tribunale di Terni, ed il sequestro di tutto il materiale rinvenuto dai militari. Entrambi gli arresti sono stati poi convalidati.