Terni, spaccia eroina in casa a piazza della Pace: arrestata una donna

TERNI – Da diversi giorni i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Terni avevano notato degli strani movimenti presso un condominio di Piazza della Pace ed avevano accertato un frequente andirivieni di uomini presso un preciso stabile.

Dopo aver monitorato l’immobile in questione, i militari hanno deciso di intervenire quando è stato notato un ternano, non residente nella zona e conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti, entrare nel condominio ed allontanarsi dopo pochi istanti, frettolosamente.

Sottoposto ad un immediato controllo da parte dei carabinieri, il tossicodipendente non ha potuto nascondere il motivo della visita presso il luogo in questione, consegnando spontaneamente un involucro di cellophane contenente 1,5 grammi di eroina e fornendo ulteriori elementi utili alla prosecuzione delle indagini.

Fatta irruzione nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato una donna. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare operata a carico dell’affittuaria dell’appartamento, provenienza ucraina, ma residente in Italia da molti anni, sono state rinvenute altre 10 dosi di eroina già confezionate e pronte per il “mercato locale”, un bilancino di precisione, altro materiale necessario per il confezionamento nonché 300 euro circa in banconote di vario taglio, ritenute il ricavato dell’attività delittuosa di spaccio di sostanza stupefacenti, già commesso precedentemente. Il magistrato di turno ha disposto nei confronti della donna la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo con il rito direttissimo e il sequestro di tutto il materiale rinvenuto dai militari.