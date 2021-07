Terni, sorpreso a rubare nei garage e cantine: arrestato un 53enne

TERNI – E’ stato sorpreso a rubare nei garage e nelle cantine per questo un pregiudicato di 53 anni è stato arrestato dalla polizia. E’ accaduto martedì pomeriggio quando un cittadino affacciato dal balcone della propria abitazione si è insospettito per l’atteggiamento di un passante che dopo aver curiosato all’interno dei veicoli in sosta, era sceso nella rampa dei garage, toccando le maniglie delle serrande dei box.

Il cittadino aveva telefonato al numero di emergenza, descrivendo l’uomo che poi aveva visto allontanarsi con un voluminoso zaino in spalla ed un decespugliatore in mano.

L’immediata e accurata perlustrazione del quartiere da parte della squadra volante ha consentito, dopo pochissimi minuti, di rintracciare l’uomo con ancora indosso la refurtiva: oltre al decespugliatore visto dal testimone, anche una motosega, un mini trapano accessoriato e numerosi generi alimentari congelati, per la maggior parte carni macellate.

Le indagini hanno permesso di individuare la cantina e il garage che l’uomo aveva depredato pochi minuti prima, anche forzando le serrature.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari e l’uomo è stato arrestato per i due furti aggravati commessi in pregiudizio di pertinenze di abitazioni.

Nel rito direttissimo di questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.