Terni, si ribalta con l’auto sul raccordo: muore ternano di 24 anni

TERNI – Non ce l’ha fatta il ternano di 24 anni che l’altra notte si è ribaltato con l’auto sul raccordo Terni-Orte. L’incidente è avvenuto intorno alle 1,30 all’altezza dei distributori di carburante poco distanti dall’uscita di Terni ovest in direzione Orte.

Il ragazzo era alla guida di un’Audi A1 che, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi più volte. Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Durante la notte il giovane, Massimiliano Raggi, è morto in ospedale, troppo gravi per lui le ferite riportate. Sul luogo dell’incidente la polizia stradale e i vigili del fuoco.