Terni, si finge invitato ai matrimoni e poi deruba le auto in sosta: arrestato 45enne

TERNI – Si presentava in abiti eleganti e auto di lusso, si ”infiltrava” tra gli invitati ai banchetti di nozze e poi, in un momento di distrazione, derubava le auto. Un 45enne, residente a Terni, è stato arrestato dai carabinieri di Soriano nel Cimino.

I militari in collaborazione con i colleghi del Norm della Compagnia di Viterbo, in seguito a diverse segnalazioni di furti avvenuti all‘interno di auto parcheggiate durante le feste di matrimoni ma anche cresime e altro, nei comuni della zona sud della Provincia di Viterbo, in occasione dell’ennesimo matrimonio hanno organizzato un servizio di osservazione.

Effettivamente durante il ricevimento è arrivato un uomo con una Mercedes berlina munito di coccarda da cerimonia, vestito elegante ed ha partecipato sia al brindisi che al rinfresco, ma i Carabinieri in osservazione hanno notato che questo si allontanava da solo prima della fine e osservava le auto nel parcheggio fino ad individuare quella dove rubare all’interno e quindi rompeva il vetro e rubava gli oggetti.