Terni, sequestra in casa la fidanzata e la ferisce con un coltello: arrestato 19enne

Ha riportato ferite multiple da taglio su coscia e ginocchio destro, contusioni al volto e stato d’ansia, con una prognosi di 25 giorni, una ragazza di 25 anni di Terni vittima di un’aggressione con un coltello subìta nella sua abitazione: in seguito all’accaduto, il fidanzato, un diciannovenne romeno già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri, chiamati dai vicini, oltre che per lesioni aggravate anche per sequestro di persona, avendo chiuso a chiave la porta di casa.

Dopo l’allarme arrivato al 112, i militari della sezione Radiomobile del Nor della compagnia di Terni hanno raggiunto immediatamente l’appartamento, in cui era in corso la violenta lite per motivi di gelosia.

Il dicianovenne è apparso subito in stato di forte agitazione, probabilmente dovuta all’assunzione di droghe. La donna è stata invece trovata con diverse ferite di arma da taglio che le erano state inferte – è stato accertato – con un coltello da cucina preso sul posto. Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è stata medicata e sottoposta a visita medica. Nei confronti del giovane il gip ha convalidato l’arresto ed ha confermato la detenzione in carcere.