Terni, scontro frontale in via Romagna: muore 58enne in sella a uno scooter

TERNI – Un uomo di 58 anni (F.F. le sue iniziali) è morto oggi pomeriggio in un incidente in via Romagna all’altezza dell’incrocio con via Ponte d’Oro. La vittima era in sella a uno scooter che si è scontrato frontalmente con un’auto Hyundai condotta da una trentenne.

Nonostante i soccorsi immediati, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Stando a una prima ricostruzione l’uomo, in sella a uno scooter, stava procedendo su via Romagna in direzione Borgo Bovio mentre l’auto verso il centro stava svoltando verso Ponte d’Oro quando è avvenuto lo scontro frontale. La donna sotto choc è stata trasportata in ospedale mentre la salma del 58enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria.