Terni: scontro frontale in via Alfonsine, tre feriti, uno è grave

TERNI – Una persona è rimasta ferita gravemente questa sera in uno scontro che si è verificato in via Alfonsine. L’incidente è avvenuto all’altezza del cavalcavia tra i due centri commerciali. Secondo una prima ricostruzione pare che un’auto abbia invaso la corsia opposta finendo contro un’altra vettura che procedeva in direzione contraria.

Il conducente della prima vettura è stato estratto dalle lamiere contorte dell’auto e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Terni. Feriti anche i due ragazzi a bordo dell’auto investita.

Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale