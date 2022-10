Terni, sabato notte la demolizione del cavalcavia Gabelletta-Marattana: scattano le limitazioni al traffico

TERNI – Dalle 21.00 di sabato 8 ottobre alle 9.00 di domenica 9 ottobre avranno luogo i lavori di demolizione del cavalcavia della strada comunale di Casanova con conseguente interdizione al traffico di entrambe le carreggiate della sottostante “SS 675 Umbro Laziale”, dal km 6+500 fino allo svincolo SS675/SS3bis al km 10+700, con chiusura della rampa di ingresso in direzione Terni.

I dispositivi di sicurezza da approntare per l’intervento, necessario per la successiva realizzazione dei lavori di collegamento viario Gabelletta-Maratta, sono stati concordati nelle riunioni del 22 giugno e del 15 settembre scorso, presiedute dal Prefetto di Terni Giovanni Bruno.

Nel corso di tali incontri, ai quali hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine, della Provincia, del Comune di Terni, del Compartimento Anas di Perugia, del comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni, della Centrale operativa 118, della ditta appaltatrice dei lavori, 2P Asfalti, e della ditta subappaltatrice Baronci, sono stati analizzati i percorsi alternativi e le misure volte a garantire una corretta gestione della viabilità, al fine di minimizzare l’impatto delle attività sulla fondamentale arteria di congiunzione costituita dalla SS675.

Nello specifico, è stata prevista una limitazione del traffico in entrambi i sensi di marcia per la durata strettamente necessaria al completamento delle operazioni di demolizione dell’impalcato e delle campate laterali, con eventuale, successiva riapertura parziale della circolazione, dalle 9.00 di domenica 9 ottobre, alle 6.00 di lunedì 10, nelle rispettive corsie di sorpasso, ove risulti necessario per il completamento delle operazioni di demolizione e di pulizia delle aree di cantiere.

Particolare attenzione è stata dedicata all’individuazione e all’idonea segnalazione dei percorsi alternativi, indicati nell’ordinanza n. 568/2022 emanata dalla struttura territoriale di Anas. Al riguardo, per i veicoli diretti a Orte o Perugia, è prevista l’uscita allo svincolo di Terni Ovest, l’immissione su Viale Eroi dell’Aria e la successiva svolta su Via Lessini, per poi proseguire sulla Strada di Maratta Bassa fino allo svincolo con la SS3 bis. Nella direzione opposta, per i veicoli provenienti da Orte e da Perugia, è prevista l’uscita allo svincolo SS675-SS3bis e il successivo transito sulla Strada di Maratta Bassa secondo l’itinerario precedente da seguire nel senso contrario.

Le forze dell’ordine, la polizia stradale e la polizia locale hanno assicurato il consueto supporto nella gestione della viabilità anche al fine di evitare possibili disagi dovuti al flusso veicolare che interesserà le strade alternative individuate.