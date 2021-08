Terni, rimossa e fatta brillare la bomba d’aereo rinvenuta in via Piermatti

TERNI – Si è conclusa nella tarda mattinata di oggi l’operazione di rimozione e brillamento dell’ordigno bellico di aereo risalente alla seconda guerra mondiale, del peso di 500 libbre, rinvenuto in via Piermatti.

L’intervento è iniziato questa mattina alle 6 e hanno comportato l’evacuazione di oltre 4.000 persone residenti nell’area compresa nel raggio di m. 468 dal luogo di rinvenimento della bomba e il blocco della circolazione stradale e ferroviaria.

Dopo l’evacuazione della zona, gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO) hanno provveduto in loco alla rimozione delle spolette prima di trasportare l’ordigno in presso una cava dismessa in loc. Piedimonte del comune di Acquasparta dove è stato fatto brillare.

Le attività si sono concluse con oltre due ore di anticipo rispetto al previsto, grazie alla perfetta sinergia tra i militari dell’Esercito, le forze di polizia e gli altri soggetti coinvolti, garantendo la massima sicurezza di tutti i residenti con i minori disagi possibili alla collettività.













Il coordinamento in loco si è svolto attraverso il Centro Coordinamento Soccorsi riunito in Prefettura e presieduto dal Prefetto Emilio Dario Sensi, con la partecipazione di rappresentanti di enti e uffici pubblici e privati.

Alle attività hanno partecipato, oltre agli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO), la Regione, la Provincia di Terni, i Comuni di Terni e Acquasparta, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, l’Ausl Umbria 2, l’Azienda ospedaliera “S. Maria”, il “118” soccorso sanitario, la Croce Rossa Italiana, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., A.S.M. Terni, Terna S.p.A., Umbria distribuzione gas, Servizio Idrico Integrato, Bus Italia Sita Nord S.p.A. e numerosi volontari della Protezione Civile.

“Ringrazio la Regione, la Provincia, i Sindaci, le Forze dell’Ordine, i volontari della protezione civile e tutti gli enti e le strutture che hanno collaborato alle attività di bonifica, per il grande lavoro svolto in questi giorni per garantire il buon esito delle operazioni. Ringrazio, inoltre, per la disponibilità offerta, i proprietari della cava ove si è proceduto alle operazioni di brillamento – ha detto il Prefetto, Emilio Dario Sensi, al termine dei lavori – Un apprezzamento particolare va ai militari dell’Esercito, costantemente impegnati sul territorio nazionale per la bonifica da ordigni inesplosi, i quali anche in questa occasione hanno dato prova di una grande professionalità tecnica e operativa”.

Poco dopo le 11 le famiglie interessate dall’evacuazione hanno potuto far rientro a casa.