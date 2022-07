TERNI – Restano gravi le condizioni delle due donne di origini cinesi investite ieri pomeriggio in via Battisti. Trasportate d’urgenza all’ospedale di Terni, in codice rosso, sono state sottoposte a un tempestivo intervento neurochirurgico, ma restano in condizioni gravi per un serio trauma cranico. Al momento sono sotto osservazione.