Terni, reddito di cittadinanza: scovati e denunciati quattro “furbetti”

TERNI – Il costante monitoraggio delle Stazioni Carabinieri sul territorio e dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha permesso di stanare quattro “furbetti” del reddito di cittadinanza.

Attraverso il controllo incrociato e la stretta collaborazione con Inps di Terni, infatti, i militari hanno “stanato” 3 romeni che avevano attestato falsamente di essere residenti a Montecastrilli da almeno 10 anni ed un italiano per aver omesso di dichiarare di essere sottoposto ad una misura cautelare personale. Nei loro confronti immediata è stata la denuncia all’autorità giudiziaria di Terni, la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la richiesta di restituzione di una somma totale pari a 65.000 euro che erano stati indebitamente percepiti.

Per altre 7 persone è scattata la segnalazione per la sospensione del reddito di cittadinanza in quanto destinatari di misure cautelari o condanne.