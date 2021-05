TERNI – Rapina a mano armata questo pomeriggio a Terni. Il fatto è accaduto in un bar di via Lungonera Savoia. Un uomo di mezz’età è entrato nel locale e brandendo una pistola, non si sa se vera o giocattolo, ha minacciato le bariste presenti facendosi consegnare l’incasso quindi sarebbe fuggito a piedi.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini. Si tratta della seconda rapina a mano armata dopo quella avvenuta lo scorso 14 maggio in una farmacia di via Mola di Bernardo.