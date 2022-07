Terni, provoca un incidente con feriti e poi fugge: rintracciato a denunciato

Aveva provocato un incidente stradale con feriti ed era fuggito. In poco tempo la sinergia tra la polizia stradale di Terni e il gabinetto polizia scientifica della Questura di Terni,ha permesso di individuare il conducente di un veicolo Mini Clubman, che, in ore notturne, lungo la strada statale che collega Piediluco a Terni, con la sua condotta imprudente, aveva urtato un’altra autovettura che procedeva regolarmente nella stessa direzione. Nonostante l’assenza di strumenti di videosorveglianza sul luogo dell’incidente, gli operatori impegnati sono riusciti ad avviare un’attività info-investigativa tradizionale e grazie alla professionalità e conoscenza del territorio hanno individuato l’automobilista che è stato denunciato per omissione di soccorso.