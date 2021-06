Terni, principio di incendio: edificio a Corso Tacito invaso dal fuco

TERNI – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio in un edificio di Corso Tacito per un principio di incendio ai contatori elettrici. L’immobile che ospita uffici e la sede di Radio Galileo è stato completamente invaso dal fumo. In via precauzionale è stato fatto evacuare.

Un uomo che era all’interno, è stato trasportato in ospedale per una lieve intossicazioni ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto anche il personale del 118, la polizia di Stato e la polizia locale.