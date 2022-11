Terni: picchia la moglie, arrestato 51enne ternano

TERNI – La squadra volante ha eseguito due distinti arresti per violenza domestica.

Il primo ad essere arrestato è stato un 51enne ternano, operaio, incensurato, responsabile di maltrattamenti e lesioni personali contro la moglie che nella circostanza ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. All’arrivo della squadra volante presso l’abitazione della coppia, l’uomo aveva perso il controllo e aveva appena picchiato la moglie, e minacciato con un coltello e con degli arnesi da lavoro delle persone di fiducia di sua moglie, dalle quali quest’ultima si era fatta accompagnare a casa, temendo di essere aggredita dal coniuge, come avvenuto anche in precedenti occasioni.

Nel pomeriggio di venerdì scorso la squadra volante ha arrestato un 54enne ternano con problemi di tossicodipendenza, che era già sottoposto alla fine del mese di settembre scorso dal gip del tribunale di Terni alla divieto di avvicinamento ai propri familiari ed ai luoghi da questi abitualmente frequentati, con ulteriore prescrizione di mantenere da questi ultimi una distanza non inferiore a 100 metri in caso di incontro occasionale, in quanto ritenuto responsabile del reato di atti persecutori aggravati.

Quel pomeriggio l’uomo aveva violato la misura cautelare facendo rientro in casa, dove era stato sorpreso dagli agenti intervenuti, ed è stato tratto in arresto.

Su disposizione del pubblico ministero, Claudiani, i due arrestati erano stati condotti presso la casa circondariale di Sabbione e all’esito delle rispettive udienze di convalida, il gip ha convalidato gli arresti ed applicato ad entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.