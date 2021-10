Terni piange Maria Cristina Di Francesco, la passionaria della politica tutta cuore e determinazione

TERNI – Maria Cristina Di Francesco si è arresa. Colpita da un malore nei giorni scorsi, ha combattuto fino a questa mattina quando il suo cuore ha cessato di battere. Molto conosciuta in città per la sua passione per la politica, che ha coltivato prima le partito socialista e poi nel Pd, era apprezzata e stimata per la sua forte personalità, la schiettezza, l’ironia, la determinazione, la forza e la coerenza. Una presenza immancabile nelle campagne elettorali, nelle raccolte firme e in tutti gli eventi politici del Partito democratico e non solo. Dalle grandi capacità organizzative e aggregative, era l’amica di tutti. Sempre in sella alla sua bici, aveva un approccio un po’ severo e accigliato che si scioglieva un minuto dopo in una risata fragorosa o in una battuta ironica.

Tantissime in queste ore le attestazioni di affetto e vicinanza alla famiglia.

La segreteria del Partito democratico di Terni scrive che: “pur preparati alla notizia, apprendiamo con enorme dolore che questa mattina la nostra Maria Cristina Di Francesco ci ha lasciati. Chi conosceva Cristina e la sua dirompente personalità sa bene quale vuoto lascia nel Partito Democratico, in città e nelle nostre vite, ma lascia anche e soprattutto il ricordo prezioso della passione che metteva in tutto ciò che affrontava, della sua spontaneità e vivacità, di cui faremo tesoro. Un affettuoso abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari e alle amiche e compagne Democratiche”.

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Cristina di Francesco, storica militante del Partito democratico di Terni e amica di tante battaglie”. Così la consigliera regionale del PD, Donatella Porzi, ricordando “la grande passione, la grande competenza e la incredibile professionalità con cui Maria Cristina portava avanti ogni impegno”.

“Sempre al fianco degli ultimi – spiega Porzi – delle battaglie più difficili, per far valere quei diritti civili e sociali che sono propri della nostra democrazia. Una militante politica di rara lucidità, arguzia e schiettezza, che lascerà un vuoto incolmabile”.

“Ho appreso con molto dispiacere la notizia della scomparsa di Maria Cristina Di Francesco – dice il deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi – Mi legava a lei una profonda amicizia accomunata dalla passione per la politica e per il bene comune di cui ammiravo il suo impegno che metteva quotidianamente. Tante volte ci siamo confrontati sui temi che interessano la nostra città. Alla famiglia voglio rivolgere le mie più sentite condoglianze”.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 14.30 nella chiesa di Santa Maria Regina.