Terni piange l’avvocata Laura Chiappelli, il cordoglio dei colleghi e dell’associazione Coscioni

Terni perde Laura Chiappelli, avvocata di 64 anni, scomparsa nella mattinata di oggi, giovedì 29 ottobre. La notizia ha suscitato dolore nella comunità e nel mondo forense, dove era conosciuta per la preparazione professionale e per la disponibilità verso colleghi e assistiti. Numerose le testimonianze di affetto e vicinanza alla famiglia.

L’Ordine degli avvocati di Terni ne ricorda la generosità e l’attenzione ai giovani professionisti. Dal 2006 al 2016 Chiappelli era stata consigliera dell’Ordine, ricoprendo anche gli incarichi di tesoriera e segretaria. Un impegno istituzionale accompagnato dalla capacità di offrire ascolto e sostegno.

Al dolore si unisce Aiga Terni, che ripercorre i suoi primi passi nell’associazione dei giovani avvocati e il successivo servizio alla comunità forense. Il direttivo ne sottolinea il contributo alla vita del Foro e il modo di intendere la professione come servizio ai colleghi e alla collettività.

L’associazione Luca Coscioni saluta una «luminosa compagna di tante battaglie», ricordandone l’impegno per i diritti civili e le libertà democratiche e promettendo di proseguirlo anche nel suo nome. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in sua memoria a sostegno dell’associazione.

Laura Chiappelli lascia il marito Bruno, i figli Federico e Lavinia e la sorella Fiorella. I funerali saranno celebrati sabato 31 ottobre alle 10.30 nel Duomo di Terni.