Terni piange la morte di Claudio Guazzaroni, allenatore della nazionale di karatè

TERNI – Il mondo sportivo e la città di Terni piangono per la morte di Claudio Guazzaroni, capo coach della Nazionale Italiana di karate Fijlkam. A dare la notizia è stata proprio la Fijlkam. “Il tuo sorriso – scrive – è stato il nostro regalo più bello. Continueremo ad amarti incessantemente. La Fijlkam piange la scomparsa del grande karateka e coach Claudio Guazzaroni. Grazie Claudio”.

Nato a Orte, ma ternano di adozione, è stato icona mondiale delle arti marziali, negli anni ‘80 e ‘90 è stato uno dei campioni di kumite più importanti a livello nazionale e internazionale, prima di ricoprire la carica di capo allenatore della Nazionale italiana.



Di recente, in qualità di Commissario tecnico della nazionale azzurra Fijlkam di Karate, aveva accompagnato Luigi Busà alle Olimpiadi di Tokyo.

“La città – scrive il sindaco Latini – perde uno sportivo eccezionale, un uomo di grandi valori umani, un esempio per tanti giovani che si avvicinano alla pratica delle arti marziali. Lo è stato anche per me che da giovane, per qualche anno, ho praticato il karate. Mi stringo intorno al dolore della famiglia e degli amici più cari. Addio maestro. Ci mancherai tanto”.