Terni: petardo scoppia nei pressi del centro vaccinale, si ipotizza una bravata

TERNI – Un petardo è stato fatto esplodere oggi intorno alle 13.30 in via San Pietro in Campo, strada adiacente all’Hub vaccinale di piazzale Bosco. Intorno alle 13.30 si è sentito un forte boato. Sul posto è intervenuto la Digos. Non ci sarebbero al momento elementi per ritenere che fosse indirizzato all’hub vaccinale.

Gli investigatori propendono dunque per l’ipotesi di una “bravata” all’uscita di scuola. Nella zona infatti c’è un istituto superiore. Sono comunque in corso accertamenti sull’episodio.