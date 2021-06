Terni, non gli piace la musica e aggredisce il titolare di un locale: 20enne arrestato in via Lanzi

TERNI – Al rifiuto di cambiare musica, aggredisce il proprietario di un locale ma viene arrestato dalla polizia. E’ accaduto in via Lanzi. Un giovane italiano di origine albanesi, non ancora ventenne e con precedenti di polizia, ha tenuto un comportamento violento all’esterno di un locale.

Per futili motivi, mentre stava consumando un drink, ha lanciato alcuni bicchieri addosso al proprietario del bar, ferendolo in maniera lieve, poi ha danneggiato alcune suppellettili. Gli agenti lo hanno raggiunto poco lontano dal bar e lo hanno arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. La direttissima è stata disposta per oggi e, all’esito, verrà valutata l’applicazione del daspo urbano.