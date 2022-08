TERNI – Sono morte questa mattina, a distanza di poche ore l’una dall’altra, le due donne di origine cinese, di 56 e 54 anni, ricoverate al Santa Maria in gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale avvenuto il 30 luglio scorso a Terni.

Le due donne erano state investite in via Battisti, nel primo pomeriggio, da una Fiat Panda condotta da un anziano. Sul posto per i rilievi era intervenuta la polizia locale.