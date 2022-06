Terni, molesta anziana in via Barbarasa e poi inveisce contro i poliziotti: denunciata 45enne

TERNI – Non hanno impiegato più di 20 secondi i motociclisti della pattuglia “Nibbio” della Questura di Terni a rintracciare una donna che poco prima aveva infastidito una signora anziana in una via del centro.

E’ successo tutto in pochi secondi, quando una donna – visibilmente alterata verosimilmente dall’abuso di alcol – si avvicina ad un’anziana in via Barbarasa, chiedendole con insistenza di aiutarla a portare la borsa. La signora si spaventa e mentre l’altra insiste, ne nasce un parapiglia e i passanti chiamano la Polizia di Stato.

L’anziana accusa un leggero malore, causato dallo spavento, e la donna fugge in direzione via Aminale, dove pochi attimi dopo viene fermata dalla pattuglia “Nibbio”, che con agilità ha percorso le vie del centro cittadino fino a rintracciarla.

La donna inveisce contro i poliziotti, che visto il suo stato alterato decidono di affidarla alle cure dei sanitari.

Pluripregiudicata, 45enne italiana, è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e, dalla signora, per violenza privata; nei suoi confronti è anche scattata la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.