Terni, minorenne colpito con un machete in via Giannelli: tre giovani arrestati

Prima i calci e i pugni, poi un colpo di machete che gli ha provocato gravi lesioni a una mano mentre cercava di proteggersi il volto. Per l’aggressione a un minorenne avvenuta nella notte del 4 ottobre in via Giannelli, nel centro di Terni, la polizia ha arrestato tre giovani.

La Squadra mobile della questura ha eseguito, su delega della Procura di Terni, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari. I tre, tutti stranieri, sono gravemente indiziati di lesioni personali gravi, aggravate dall’uso di un machete.

Secondo la ricostruzione illustrata dalla Procura, il minorenne sarebbe stato inizialmente colpito con calci e pugni, poi immobilizzato e raggiunto da un violento fendente sferrato da uno degli aggressori.

Nel tentativo di ripararsi il volto, il ragazzo avrebbe sollevato istintivamente una mano, sulla quale si è abbattuta l’arma. Le conseguenze sono state gravi: la subamputazione di un dito e la lesione completa di un tendine, con una prognosi iniziale di 53 giorni.

Le indagini della polizia di Stato, avviate subito dopo i fatti e coordinate dalla Procura, hanno consentito di ricostruire la dinamica e individuare i presunti responsabili. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l’aggressione sarebbe scaturita da futili motivi.

Al termine delle formalità, i tre arrestati sono stati accompagnati nel carcere di Terni, a disposizione dell’autorità giudiziaria.