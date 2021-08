Terni, l’Usl Umbria 2 sospende 7 tra infermieri e operatori socio-sanitari non vaccinati

TERNI – Sette tra infermieri e operatori socio-sanitari non vaccinati sono stati sospesi dalla direzione dell’Usl Umbria 2, a partire dal 16 agosto. La notizia è riportata dall’Ansa Umbria.

Il provvedimento riguarda personale sanitario che opera nelle strutture del territorio. La sospensione è stata adottata per la violazione dell’articolo 4 del decreto legge numero 44 del 2021, cioè per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario.



Si tratta una prima scrematura operata dall’Usl Umbria 2. Altre posizioni di personale non vaccinato sono infatti ancora al vaglio dell’Azienda sanitaria.

Lo stesso direttore sanitario, Massimo De Fino, ha commentato – sempre all’Ansa – che: “Non si tratta di ‘pugno duro’ ma stiamo semplicemente applicando la normativa, anche se con dispiacere, con i primi provvedimenti di sospensione nei confronti di professionisti del comparto sanitario la cui assenza dal servizio avrà certamente un peso.



D’altronde – ha aggiunto De Fino – è ampiamente dimostrato che il vaccino è la misura più efficace contro la diffusione del virus e il nostro obiettivo principale è la tutela della salute degli assistiti e dei colleghi vaccinati che operano nelle nostre strutture territoriali ed ospedaliere”.