Terni, l’olio nuovo protagonista di Olivà: dopo chef Hiro arriva Giorgione

L’olio nuovo incontra la cucina giapponese, le ricette contadine e i sapori dell’autunno. Ha preso il via al Mercato Coperto Campagna Amica di Terni la prima edizione di Olivà, dedicata all’extravergine e alle produzioni del territorio. Un appuntamento che affianca degustazioni, laboratori e incontri per raccontare il lavoro degli agricoltori e la cultura legata a uno dei prodotti simbolo dell’Umbria.

A caratterizzare la giornata inaugurale è stato lo show cooking di Hirohiko Shoda, conosciuto come chef Hiro, ambasciatore ufficiale della cucina e della cultura giapponese in Italia. Lo chef ha proposto anche una ricetta ispirata alla tradizione umbra e agli ingredienti autunnali, mettendo in dialogo esperienze gastronomiche diverse attraverso le materie prime locali.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, Marta Cotarella, il vicesindaco Paolo Tagliavento e gli assessori comunali Sergio Cardinali, Tiziana Laudadio, Gabriele Ghione e Sergio Anibaldi.

Sabato 7 novembre il programma prosegue con Giorgione, cuoco e conduttore televisivo di Gambero Rosso, atteso alle 17 per un talk gastronomico insieme ai Cuochi Contadini di Campagna Amica. Al centro dell’incontro, racconti, prodotti e ricette della cucina contadina, con particolare attenzione alla stagionalità e al rispetto delle materie prime.

La giornata si apre alle 10 con “Yoga al mercato”, a cura di Chiara Petrignani. Alle 11 il laboratorio didattico “Alla scoperta dell’oro verde” avvicina i più piccoli alla conoscenza dell’olio extravergine. Dalle 12.30 alle 14.30 spazio al “Pranzo contadino”, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Agricola Terre Umbre e la Società Cooperativa Sociale Agricola Horto.

Alle 16 è in programma “L’olio oltre lo scaffale”, un incontro dedicato agli elementi che definiscono la qualità e l’identità dell’extravergine. Dalle 16 alle 18 torna anche “Spazio certamente Umbria”.

Le proposte gastronomiche accompagnano l’intera giornata: dalle 9.30 alle 20 “Le specialità del mercato” offre un percorso di street food, mentre nel pomeriggio sono previsti “Autunno goloso”, dalle 15 alle 19, e “La merenda del contadino”, dalle 16.30 alle 18.30. Non mancano vino e bruschette con olio nuovo a cura dell’azienda agricola Lupiano.

La chiusura è affidata, dalle 20, alla “Cena contadina & musica live”, con le esibizioni dei Daje Gas e della Banda Loca.