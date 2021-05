Terni, botte alla moglie incinta: arrestato dalla polizia e allontanato

TERNI – Un uomo è stato arrestato per lesioni aggravate nei confronti della moglie incinta. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio quando è arrivata una telefonata al 113 la telefonata di una giovane mamma in attesa ha richiesto l’aiuto delle forze dell’ordine per il comportamento violento del marito.

La Volante è arrivata immediatamente nell’appartamento della giovane coppia – in crisi da tempo e originaria del nord Italia, a Terni per motivi di lavoro – e la donna incinta e in lacrime, è stata subito accompagnata in ospedale.

Il marito è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e ieri pomeriggio, nell’udienza direttissima, l’arresto è stato convalidato; l’uomo è stato rimesso in libertà con l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie per una distanza di almeno 500 metri.